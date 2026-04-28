México, con poco margen de maniobra frente al “huracán” Trump: Luis Ochoa Bilbao, 2da parte

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Hasta el momento, el gobierno de México está capoteando bien lo que implica Donald Trump como presidente de Estados Unidos, debido a que mantiene un perfil bajo, aunque tampoco tiene mucho margen de maniobra y su economía ha sufrido, admitió Luis Ochoa Bilbao, director de la facultad de Ciencias Políticas de la BUAP y analista internacional.

En el podcast “Punto de Quiebre”, Ochoa Bilbao abundó que la gestión de Claudia Sheinbaum ha tenido algunos éxitos en el combate al crimen organizado, incluso, cualquier otro gobierno mexicano habría hecho casi lo mismo que ella en materia de política exterior respecto a Donald Trump: Sheinbaum sostuvo llamada con Donald Trump

Si se toma en cuenta la salud mental del todavía presidente de los Estados Unidos y sus ataques contra muchos personajes internacionales, como el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la de Italia, Giorgia Meloni o el papa León XIV, se confirma que nuestro país ha logrado abordar bien la problemática generada por Trump y sus políticas: Trump planea posibles operaciones clandestinas en México, con o sin aprobación de Sheinbaum

LEJANA POSIBILIDAD DE RENUNCIA O DESTITUCIÓN POR SALUD

Aunque a estas alturas ya tendría que quedar claro a la mayoría del mundo, incluidos los norteamericanos, que Donald Trump no está en sus cabales y que es un peligro para su país y los demás, se percibe lejana la posibilidad de que renuncie o sea destituido por este motivo, sería extraordinario que ocurra algo así, afirmó Ochoa Bilbao.

También luce remota la posibilidad de que el presidente de EUA sufra algún atentado REAL, que le impida seguir su gobierno, como ocurrió con sus antecesores Abraham Lincoln y John F Kennedy, asesinados en el ejercicio del poder, ya que el Mossad israelita es el que protege a Trump, aunque “lo que ha ocurrido en los últimos años es extraordinario, así que no lo descartemos”, alertó el académico.

-Al americano promedio sureño, gordo, blanco, esclavista, republicano, que masca tabaco, ¿no le revienta el hecho de que su presidente sea la “perra” de Benjamín Netanyahu?, le pregunté

-No lo entienden, no se da cuenta de eso, porque Trump se vende como que es él el que emprendió la guerra, el americano que describiste no hay forma de que se entere de que Netanyahu es el que está detrás de esta guerra, el que la empujó, respondió.

-Si pierde las elecciones de noviembre, renuncia o lo quitan y entra un presidente demócrata, ¿se acabaría esta simulación de ataques ordenados por Israel, pero cometidos por EUA?

– Es muy probable que sí, porque fueron presidentes demócratas y republicanos moderados los que le dijeron a Netanyahu