Claudia Sheinbaum, la presidenta mejor evaluada de América Latina: CB Global Data

EL HERALDO DE MÉXICO

De acuerdo con el informe “Ranking Presidentes de Latinoamérica – Marzo 2026”, Sheinbaum Pardo se ubicó en el primer lugar de aprobación entre 18 jefes de Estado evaluados en la región

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el ranking de mandatarios de América Latina correspondiente a marzo de 2026 elaborado por CB Global Data, al registrar una imagen positiva de 72.3 por ciento entre los ciudadanos mexicanos.

De acuerdo con el informe “Ranking Presidentes de Latinoamérica – Marzo 2026”, Sheinbaum Pardo se ubicó en el primer lugar de aprobación entre 18 jefes de Estado evaluados en la región. En segundo lugar se posicionó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 71.8 por ciento de imagen positiva, mientras que el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, ocupó la tercera posición con 58.7 por ciento.

El estudio señala que la evaluación de la Presidenta de México mostró un incremento respecto a febrero de 2026, cuando registró 68.5 por ciento de aprobación. En la medición de marzo, la encuesta realizada en México por CB Global Data se aplicó del 10 al 15 de marzo a una muestra de 2 mil 562 personas, con un margen de error de 1.9 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.

El reporte también destacó que Claudia Sheinbaum fue la única mandataria de la región en superar el umbral de 70 por ciento de imagen positiva dentro de la clasificación presentada por la consultora.

En el listado general, después de Sheinbaum, Bukele y Abinader, se ubicaron Daniel Ortega, de Nicaragua; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; y Rodrigo Paz, de Bolivia.

En contraste, los niveles más bajos de aprobación correspondieron a José María Balcázar, de Perú, con 25.2 por ciento; Delcy Rodríguez, con 26.4 por ciento; y Daniel Noboa, con 33.5 por ciento.