FGR indaga ya posible delito contra la seguridad nacional por agentes de la CIA en Chihuahua

LA JORNADA

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación relacionadas con hechos ocurridos en el estado de Chihuahua, una de ellas por el narcolaboratorio desmantelado en un operativo realizado los días 17 y 18 de abril, y la segunda por la presunta participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en acciones antidrogas en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de esa entidad.

La institución que dirige Ernestina Godoy Ramos informó que en el caso de los agentes de la CIA, dos de los cuales fallecieron en un accidente automovilístico luego de participar en el operativo antidrogas, se inició la indagatoria “por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”.

En tanto que otra carpeta de investigación se aperturó “por comunicación de esa Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo de la instalación en área abierta destinada a la confección de narcóticos sintéticos, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi”, sitios en los que los agentes de la CIA participaron en las acciones antidrogas acompañando a las autoridades estatales.

La FGR explicó que ambas indagatorias se iniciaron “con motivo de los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, estado de Chihuahua, al confirmarse la presencia de dos personas de nacionalidad estadounidense, aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad, quienes lamentablemente fallecieron junto con otras dos personas, luego de la localización de una instalación clandestina de producción de drogas al aire libre”.

Las investigaciones estarán a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

El Ministerio Público Federal señaló que hasta ayer, “a petición reiterada de la FGR, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local, por lo que las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis para su integración en las carpetas referidas del ámbito federal.

“Esta institución establece que, a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado”.