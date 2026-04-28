Ejecutaron a un hombre en Chietla

Desde Puebla
Un hombre fue ejecutado a balazos por sujetos desconocidos en Chietla, mixteca poblana.
Sobre calle Andador 8 Norte en la comunidad se Atencingo.
Se presume un ataque directo y el masculino permanece en calidad de desconocido.
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