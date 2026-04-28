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Ejecutaron a un hombre en Chietla

By Roberto Desachy / 28 abril, 2026

Desde Puebla

Un hombre fue ejecutado a balazos por sujetos desconocidos en Chietla, mixteca poblana.

Sobre calle Andador 8 Norte en la comunidad se Atencingo.

Se presume un ataque directo y el masculino permanece en calidad de desconocido.

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