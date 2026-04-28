Perspectiva Semanal de Norte Económico – Semana del 27 de abril al 1 de mayo

Staff/RG

En la perspectiva global, los mercados mostraron cierta calma después de que el presidente Trump extendió indefinidamente el cese al fuego con Irán, otorgando más tiempo a este último país para ofrecer una nueva propuesta de paz. Sin embargo, hasta el momento, el estrecho de Ormuz sigue efectivamente bloqueado y no se perciben avances sustanciales hacia otra ronda de negociaciones, por lo que persiste un elevado escepticismo y el riesgo de una nueva escalada.

Este entorno se refleja en los precios del petróleo, con el Brent consolidando, pero con sesgo al alza, entre US$94 y US$107 por barril. Por su parte, los índices de volatilidad han disminuido. Realizar pronósticos en este entorno es más complejo ya que depende de supuestos sobre la duración, alcance y efectos del conflicto. Sin embargo, creemos que existen incentivos para una solución relativamente rápida, por lo que anticipamos avances en el verano y un impacto económico y financiero transitorio, aunque con riesgos crecientes de estanflación en distintas regiones. Con este escenario en mente, el 17 de abril publicamos nuestro documento de Perspectiva Trimestral 2T26.

De manera general, no hicimos cambios significativos a nuestros principales pronósticos. En EE. UU., estimamos un crecimiento de 2.3% este año, apoyado por la inversión fija relacionada con la Inteligencia Artificial, con la inflación promedio anual de 2.9% y su máximo en el trimestre actual. Prevemos que la Reserva Federal recorte su tasa de interés en dos ocasiones adicionales de 25pb en septiembre y diciembre. Para México, reiteramos un avance del PIB de 1.8% y de la inflación en 4.4%, con una tasa de referencia de 6.5%. El país mantiene un marco macroeconómico sólido.

El proceso de revisión del T-MEC, los programas de inversión y la evolución de la agenda legislativa serán clave. En los mercados locales, ajustamos al alza nuestros estimados sobre las tasas de interés de largo plazo, reconociendo las presiones que acumularon estos instrumentos en países emergentes, el efecto del repunte en los precios de los energéticos sobre las expectativas de inflación de corto plazo y el aumento de las primas de riesgo. En el peso mexicano, esperamos que la fortaleza del dólar haya sido transitoria, manteniendo nuestro estimado en $18.10 por dólar al cierre del año y un promedio de $17.80 por dólar en 2026.

Para el mercado accionario dejamos sin cambio el nivel objetivo del IPC en 73,500pts, soportado por la resiliencia de los flujos operativos y las utilidades, así como una valuación relativa atractiva. En materias primas, el petróleo cotizaría en un rango de US$75 a US$95 por barril en caso de una reapertura parcial del estrecho de Ormuz. Adicionalmente, mantenemos una visión constructiva para el oro. En deuda privada prevemos una moderación de emisiones tras un récord de colocaciones en los primeros tres meses del año, con las tasas de interés soportadas por los fundamentales de las empresas y un mayor impulso de la economía.

En la agenda internacional, la atención podría enfocarse en tres frentes si se mantiene el cese al fuego. Primero, en una serie de decisiones de política monetaria, destacando Estados Unidos, Inglaterra, Japón y la Eurozona. Anticipamos que la Reserva Federal mantendrá el rango de la tasa de referencia sin cambios entre 3.50%-3.75%, con especial atención en el tono de los comentarios del presidente de la institución en su conferencia de prensa. Actualmente, los mercados no anticipan ajustes en la postura durante el resto de este año, aunque esto contrasta con la opinión de la mayoría de los analistas, incluyéndonos a nosotros, que vemos reducciones más adelante.

Además de la incertidumbre económica, el posible cambio de liderazgo a partir de mediados de mayo añade incertidumbre. En general, el sesgo será cauteloso debido a los posibles efectos de la guerra en Irán. En este sentido, no se anticipan ajustes en ninguno de los bancos restantes. Adicionalmente, serán las decisiones de Hungría, Tailandia, Canadá, Chile, Brasil y Colombia. Segundo, la aceleración de la temporada de reportes corporativos del 1T26 en EE. UU., con 179 empresas del S&P 500 publicando resultados, incluyendo a 5 empresas de las “Siete Magníficas”, con el gasto y desarrollo de la inteligencia artificial aun acaparando los reflectores.

A pesar de un entorno global complicado, los resultados han sido positivos hasta ahora. Del 27.4% del total que ya reportaron, el crecimiento acumulado de las utilidades por acción ha sido de 29%, con la tasa de sorpresas positivas en 80.7%. Tercero, en indicadores económicos destacan los datos del PIB en Alemania, Estados Unidos y la Eurozona, así como el dato de inflación de abril en la Eurozona y en Brasil y el deflactor PCE de marzo en EE. UU. Adicionalmente, se publicarán los indicadores PMIs de este mes en China y otros indicadores en Europa, incluyendo confianza económica y tasa de desempleo.

En la agenda nacional, se publicará el primer estimado de PIB del 1T26, para el cual anticipamos una contracción de 0.6% t/t. Los mayores vientos en contra probablemente fueron las actividades primarias y la industria. Dentro de esta última, el rubro más débil sería la minería. A pesar de ello, mantenemos nuestra visión de que el dinamismo mejorará, donde el principal catalizador en el trimestre sería la celebración del mundial de futbol.

Los servicios serían los más beneficiados por el turismo, en particular el transporte, esparcimiento, alojamiento y ventas al menudeo. No obstante, también vemos una derrama positiva en la construcción, entre otros efectos indirectos. En el frente corporativo, 17 compañías que forman parte del IPC de la BMV reportarán sus resultados. Cabe recordar que la última fecha oficial para reportar es el próximo 30 de abril. Finalmente, no habrá operaciones en los mercados locales el viernes por la celebración del Día del Trabajo.