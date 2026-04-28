Bitácora de Futuro: ¿Acaso Trump es dios o Policía?

Autor Bayardo Quinto Núñez

Bayquinú

Soy Nicaragüense Lisiado de Guerra. Antes de iniciar a escribir está opinión le digo al Ñor Donald Trump, sus asesores, su servicio secreto y no secreto, que aquí estoy si quiere mandarme a matar hágalo. Ponga atención Ñor Donald Trump. La sentencia histórica dictada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJH) a favor de Nicaragua y en contra de Estados Unidos fue emitida el 27 de junio de 1986, por el caso, conocido formalmente como Actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua (ESTADOS UNIDOS VS NICARAGUA), en dónde se determinó que Estados Unidos violó el derecho internacional al intervenir en los asuntos internos de Nicaragua durante la década de los 80.

A pesar del fallo, Estados Unidos desconoció la jurisdicción de la Corte y se negó a pagar la indemnización, la sentencia sigue siendo un precedente fundamental en el derecho internacional respecto a la soberanía y la no intervención, es una sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada de ineludible cumplimiento.

La sentencia estableció que Estados Unidos tiene la obligación de reparar todos los daños causados a Nicaragua. El monto de la indemnización se calculó en esa época hace 40 años, y tiene retenida esa plata que le corresponde por derecho propio a los afectados por esa imposición de guerra contra revolucionaria en aproximadamente 17 mil millones de dólares. Ahora por desfase del tiempo la suma que debe pagar el gobierno de EE. UU puede ascender a 200 mil millones de dólares por devaluación de la moneda y etc.

La Corte (CIJH) determinó en su sentencia que EE.UU. violó la soberanía de Nicaragua al entrenar, armar, financiar y abastecer a la “Contra Revolución” (fuerzas opositoras armadas) y por la minería de los puertos nicaragüenses. Por el uso ilegal de la fuerza contra Nicaragua y la violación del principio de no intervención.

La CIJH rechazó la justificación de Estados Unidos que sus acciones eran actos de “legítima defensa colectiva”. Que absurdo lo que argumentó ¿acaso se estaba agrediendo al gobierno de (EE.UU) o territorio de ellos? Que aberración, adefesio jurídico pretendieron los yankis. Sea honrado, Ñor Trump honre la deuda que sus adláteres dejaron y que cualquier gobierno que esté de turno debe hacerlo. Al no estarlo haciendo, desobedecen la ley. Ustedes pregonan son “democráticos” demuestren serlo. Aunque lo que se lee desde la praxis es que son cobardes porque azuzan a sus amigos y los lanzan a pelear, pelee usted y sus tales militares.

Recuerde, que es al pueblo afectado a quien le debe, y que esa plata debe llegar a mano de los afectados por esa guerra impuesta contra revolucionaria, y el gobierno de turno de Nicaragua debe administrarlo y entregar a los afectados y en caso que no esté vivo los herederos suben por derecho de representación. Esa es la ley y su mandato.

Por otra parte, Ñor Donald Trump usted está siendo vilmente mal asesorado, lo están llevando a su propio entierro y/o fracaso político por el hecho de azuzar a sus “amigos gobernantes de Israel”, para que atacara a IRÁN, ahora pretende que la OTAN entre en acción, entre otros ¿acaso no sopesa que ha fracasado contra IRÁN?. Que chistosito se pone, usted sabe que sus misiles el más poderoso que tiene desde EE.UU lanzado a IRÁN jamás llegarán. Esto dice la geografía mundial: “La distancia entre Estados Unidos e Irán es de aproximadamente 9,000 a 11,800 kilómetros, dependiendo de los puntos geográficos específicos que se tomen como referencia (como la costa este u oeste de EE. UU. y la capital, Teherán). La mayor parte del trayecto abarca el océano Atlántico y Europa o el Atlántico Norte”. Ni sueñe porque jamás podrán llegar sus tropas, ni sus misiles, por eso busca aliados cercanos. Recuerde que el misil más poderoso actual quizá llega a 4000 kilómetros lineales. Usted está esquizofrénico. Busque como ordenar su casa primero y dele una mejor vida al pueblo de su país arriba referidos y no esté jugando a la guerra que lo pueden aplastar, y no siga metiendo a problemas al pueblo, usted tienes sus buenos millones de plata ¿Cuál es el berrinche con Nicaragua, Cuba, Venezuela, entre otros países? puede llevarse un buen susto. Su pueblo se le va a revelar contundentemente y no va hallar dónde meterse y el único causante es usted por bruto y estúpido de cuatro patas.

No sea bruto, lo están haciendo cavar su propia tumba política, económica ideológica, militar, y de paso está metiendo en estos problemas al pueblo estadounidense, a los residentes, los nacionales caitudos, a los inmigrantes, y al mundo. ¿es que se siente dios? cuidado es castigado severamente.

También, la historia señala el embargo de Estados Unidos contra Nicaragua declarado por el entonces presidente Ronald Reagan el 1 de mayo de 1985 y prohibió todo comercio entre Estados Unidos y Nicaragua. En una estrategia similar al embargo contra Cuba, se pretendía socavar el gobierno sandinista que llegó al poder en 1979, con esto se ve claramente la pretensión de matar de hambre al pueblo nicaragüense, y al cubano, ahora Trump está matando bélicamente, esto son crímenes de lesa humanidad. Es oportuno que los países productores de petróleo no le vendan a los yankis, aplíquenle bloqueo petrolero para asfixiarlo, para ver si le gustaría que su país este a oscuras y se le derrumbe su economía y etc…

Debería ser más beligerante, un buen acuerdo de paz y que se respete lo puede conducir a otro horizonte, pero usted y sus asesores están obsesionado. Es imposible que pretenda neutralizar o tomarse Cuba, Nicaragua o cualquier otro país, para muestra un botón; su gobierno sólo capturó al Presidente Nicolás Maduro y esposa, ¿porqué no se tomó Venezuela? no tenía ningún derecho de enviar a sus tropas para llevárselo, ¿acaso eso no es invadir territorio? a usted y familia le gustaría que otro país se lo lleve preso por invadir y estar fomentando a la guerra, por supuesto no le gustaría, dice Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz” y usted lo que hace actual es estar inyectando guerra y más guerra, no crea que su pueblo está contento. ¿acaso eso no es invadir territorio y humanidad? por haber hecho esta invasión, error de estrategia o como le quieran llamar, también entra en está oleada de invasiones el auspicio millonario entre el conflicto Ucrania versus Rusia y ahora Israel versus Irán, el protagonista es Estados Unidos, después no se niegue que todo lo tiene escrito la historia. Recuerde, que usted como gobernante obedece al Senado, al Congreso, a la Sociedad Secreta de los actuales Illuminati y/o la existencia de una élite oculta que busca el dominio mundial. No se manda solo.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintiséis (26) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa!. Columnista Internacional, y Nicaragüense.