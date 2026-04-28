Recibió Museo BUAP pintura del artista boliviano José Bayro

María Huerta

El Museo Universitario Casa de los Muñecos de la BUAP recibió en donación la obra “El sueño del inmigrante, la tragedia de Cristo”, del artista José Bayro Corrochano.

En acto protocolario, el maestro Bayro develó la pintura y agradeció que esta se encuentre entre el gran catálogo de obras con las que cuenta la universidad.

Rosalinda Merino Calderón, encargada de Despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, resaltó que el artista hizo la donación por el afecto que le tiene a la universidad.

“Y lo interesante que es para él, contribuir a la educación pública”, dijo.

José Bayro nació en Cochabamba, Bolivia en 1960. Además de pintura, realiza escultura, cerámica y grabado.

Asimismo, fue el impulsor de la Primera Bienal de Dibujo Infantil en México y en Bolivia.