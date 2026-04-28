En beneficio de Puebla, la BUAP profundiza su aportación al servicio público: Lilia Cedillo

Rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió entrega de constancias a 83 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura del gobierno estatal, que participaron en cursos de capacitación que impartió la BUAP.

El maestro Damián Hernández Méndez, secretario General de la BUAP, resaltó la transmisión de conocimientos que orientan acciones para el beneficio colectivo, objetivo de la universidad.

Desde Puebla

“Tenemos un compromiso todavía con todos nuestros egresados y es el hecho de que podamos proporcionarles a ustedes algunas herramientas que, desde el punto de vista profesional, les van a ayudar a actualizarse”, explicó la rectora Lilia Cedillo.

“El conocimiento avanza siempre a pasos agigantados, lo que hace solamente algunas décadas cinco, diez años, ahora se hace en un año o menos.

Y el desarrollo de la tecnología misérica, el desarrollo tecnológico, si nosotros no nos actualizamos, no nos empapamos en él, pues pronto nos quedamos sin. De verdad, yo les agradezco ese interés por actualizarse, por conocer un poquito más de su área, pero también les agradezco que nos permitan a nosotros crecer en ese sentido. Cada uno de ustedes aporta también a nuestra institución, aportan esas experiencias que en el ámbito laboral han adquirido y que a nosotros también aspectos profesionales”, concluyó.

Por su lado, el secretario general de la BUAP, Damián Hernández, precisó ” en estos meses, 83 trabajadoras y trabajadores del Estado de Puebla han dedicado decenas de horas a estudiar, debatir y profundizar en temas fundamentales para el desarrollo de esta entidad”.

Abundo que los cursos impartidos fueron: Taller de planeación estratégica, técnica legislativa, gestión gubernamental, transparencia y rendición de cuentas post-reforma 2024-2025 y diplomado en gestión integral de infraestructura pública, innovación, inclusión y sostenibilidad.

“A lo largo de estos cursos de capacitación, detalló, ustedes aprendieron a concebir obras innovadoras en su diseño, inclusivas en su ejecución y sostenibles en su operación.

“Reflexionaron sobre el marco normativo como primer cimiento de una buena obra.

“Analizaron estrategias para la gestión de la tecnología y prospectiva y actualizaron conocimientos en transparencia y rendición de cuentas.

“Cada uno de ustedes, de estos espacios formativos, responde a una necesidad impostergable, la profesionalización del servicio público.

“Cada uno de ustedes es ahora portador de herramientas que pueden marcar diferencia”, finalizó.