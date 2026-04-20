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Reportan un asalto más a Oxxo en Huauchinango

By Roberto Desachy / 20 abril, 2026

Abelardo Domínguez

Otro más: Reportan ASALTO a mano armada al Oxxo en el boulevar 18 de marzo, colonia El Paraíso frente al CENDI.

Dos sujetos despojaron de dinero en efectivo a los empleados y huyeron en una motocicleta.

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