¡Se duplican los homicidios dolosos en Venustiano Carranza!

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Venustiano Carranza –mejor conocido como “Agua Fría” es un municipio de la Sierra Norte de Puebla a casi tres horas de la capital del estado (220 kms), con una población pequeña, 28 mil 395 habitantes y, tal vez por ello, a nadie parece importarle que se pudra en la violencia e inseguridad, como lo refleja el que se hayan duplicado los asesinatos intencionales y el aumento en delitos.

No, pese a su frondosa naturaleza, el clima cálido y cercanía con el vecino Veracruz, “Agua Fría” no es Pueblo Mágico y, por ende, acumula décadas de olvido y desidia desde la capital del estado. La apatía central y los pésimos ayuntamientos, como el que hoy preside el prianista Marco Antonio Valencia, permitieron un notable incremento en la cifra de delitos, algunos de alto impacto, como homicidios, robos y ataques sexuales.

La Fiscalía General del estado (FGE) detalla que entre enero del 2024 y marzo del 2025 en Venustiano Carranza se denunciaron 164 delitos, incluidos cuatro homicidios dolosos, 40 robos de diferente tipo, como a casa habitación (7), de vehículo (17), etc y 4 ilícitos sexuales: Terror en Venustiano Carranza por narcomanta en portería de fútbol

Entre enero del 2025 y marzo de este año la cantidad de crímenes se elevó a 220, que implican un incremento cercano al 50 por ciento. Además, los asesinatos intencionales subieron a 8 casos (2 apenas en marzo pasado), también se duplicaron los ataques a mujeres (8) y la cifra de hurtos llegó a 56: El colmo: Roban a Raymix durante el PetroFest 2026 en Venustiano Carranza

LENTA, PERO PERMANENTE PUDRICIÓN

Empero: Aunque a nadie parece importarle, ni siquiera a su edil, Marco Antonio Valencia, la pudrición de Agua Fría es lenta, pero permanente, como se comprobó en marzo pasado, cuando apareció el cadáver de Yoana Lizet, reportada desaparecida, pero que apareció muerta muy cerca de su casa, pese a que inexplicablemente la propia FGE no registró el ataque como feminicidio: Localizaron en Venustiano Carranza el cadáver de mujer reportada desaparecida

Sí, en la capital de la entidad –de repente – alguien se acuerda de que existe Venustiano Carranza, principalmente cuando su regidor de Gobernación, José Ernesto Fosado Guzmán, fue detenido por la policía federal (27 de enero del 2026) y trasladado a Reynosa, Tamaulipas: Policía federal detuvo al regidor de Gobernación de Venustiano Carranza

Esta captura fue un breve relampagueo en la obscura noche de los vecinos de Agua Fría, ya que en Puebla capital comenzó a manejarse la posibilidad de desaparecer poderes en dicho municipio y, tal vez, arreglar una comunidad en que el huachicol y narcomenudeo son públicos para todos…excepto el ayuntamiento: Analizarían posible revocación del ayuntamiento de Venustiano Carranza

Sin embargo, la esperanza de SANAR el municipio se diluyó pronto, pese a que continúa hasta ahora la ola de robos, asesinatos y a que los policías del pueblo no son conocidos por su vocación de servicio, sino acusados de golpes y excesos: Denuncian por golpes y excesos a policías de Venustiano Carranza

Y mientras los más de 28 mil ciudadanos de Agua Fría se mantienen invisibles en la capital del estado, la inseguridad violencia y muerte sí se aparecen cada vez con más frecuencia en ese pequeño, pero hermoso pueblo de la Sierra Norte, como sucedió el pasado 6 de abril, cuando asesinaron a “el flaco” en la comunidad de la Libertad: Asesinaron a “el flaco” en pleno centro de Venustiano Carranza

SE HACEN PASAR POR INSPECTORES DEL AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PARA EXTORSIONAR

Huauchinango, Pue. – Vecinos y propietarios de una obra en construcción ubicada en las afueras de Huauchinango presentaron una denuncia pública por presunta extorsión por parte de individuos que se hicieron pasar como inspectores de la dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron el sábado 28 de marzo, alrededor de las 12:00 del mediodía, cuando dos personas llegaron al sitio de la construcción. Una de ellas se identificó con una credencial oficial expedida por la actual administración municipal a nombre de Manuel Janai Díaz de la Vega, con número de empleado MHP-DDU-031. La segunda persona dijo llamarse Alberto Ortega López, pero se negó a mostrar identificación alguna.

Según la denuncia, los supuestos inspectores inicialmente amenazaron con clausurar la obra de inmediato si no se contaba con el permiso oficial de Obras Públicas. Sin embargo, posteriormente ofrecieron “resolver el problema” a cambio de 2,000 pesos, argumentando que era para “gastos menores o refrescos”, asegurando que con el pago no habría problemas y la obra podría continuar sin la documentación en regla.

Los afectados señalan que esta práctica no es un hecho aislado. Comentan que es frecuente que, al tramitar licencias de construcción de manera formal, se les pide realizar el pago y luego regresar para que la documentación sea entregada fuera de las oficinas, recibiendo a cambio un “moche” sin que se emita recibo oficial ni comprobante alguno que ampare el trámite.

Asimismo, indican que existen diversas construcciones en la zona que operan sin las licencias correspondientes, pero que continúan trabajando tras haber realizado pagos irregulares a los inspectores que acuden a las supervisiones.

Finalmente, los denunciantes hacen un llamado urgente al presidente municipal para que tome cartas en el asunto, investigue estos actos y ponga un alto a estas prácticas de extorsión que afectan a los ciudadanos y constructores de la localidad.