Terror en Venustiano Carranza por narcomanta en portería de fútbol 

Sadit González

Sembraron terror en la colonia El Mirador en el municipio Venustiano Carranza, luego de que colgaron narcomanta con mensaje amenazante en una de las porterías de fútbol.

El mensaje va dirigido a presuntos delincuentes, que andan haciendo de las suyas en esta parte del estado de Puebla, la Sierra Norte.

Hasta el momento no hay postura oficial de la secretaría de Seguridad Ciudadana de ese municipio, lo que ha generado inquietud entre los vecinos de la zona.

Ciudadanos piden seguridad, evitar asesinatos y desaparición de personas.