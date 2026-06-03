Presenta BUAP la Ficómics 2026

Staff/RG
- La BUAP, a través de la Dirección General de Bibliotecas, anunció su Feria Internacional del Cómic “Ficómics 2026” a realizarse los días 14, 15 y 16 de agosto en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario (CCU).
- Este año, la Ficómics tendrá la participación de 88 autores, 53 expositores y 15 patrocinadores; además, se espera la afluencia de 13 mil asistentes.
- Esta edición tendrá la presentación de los actores de doblaje, Gerardo Reyero, voz oficial de Freezer en Dragon Ball Z y Dragon Ball Super; Mario Arvizu, voz de Skipper en la franquicia de Madagascar; Cristina Hernández, voz de Bombón en Las chicas superpoderosas, entre otros.
- En la rueda de prensa también se promovió la Primera Convocatoria Nacional Interuniversitaria de Cómics y Viñetas, desarrollada en colaboración con la Universidad Anáhuac México y el Salón del Cómic + Novela Gráfica de la FIL Guadalajara.
- Los boletos para Ficómics 2026 se pueden adquirir en las taquillas de CCU, Súper Boletos, en el sitio web oficial de la Ficómics, en la Biblioteca Central Universitaria, y en las diversas sedes de la Dirección General de Bibliotecas.
Mtro. Alfredo Avendaño Arenaza
Mtra. Alma Cázares Ruiz