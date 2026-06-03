Estadísticas a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)

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En 2023, de las 328 078 unidades económicas, 41.5% separó residuos y desechos.

El estado de México, Tabasco e Hidalgo se encontraban entre las entidades federativas con mayor proporción de unidades económicas que utilizaron materiales reciclados como materia prima, con 9.8, 9.0 y 8.8%, respectivamente.

A nivel nacional, el principal destino de los materiales de desecho o residuos generados fue el relleno sanitario (basurero), con 75.2% del total.

Del total de las unidades económicas censadas, 6.5%, reportó contar con personal dedicado a actividades de protección del medio ambiente o de gestión de recursos naturales.

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El lema de este año destaca la importancia de impulsar acciones en materia ambiental desde las unidades económicas, ya que estas contribuyen a fortalecer el equilibrio entre las actividades productivas, la sociedad y el medio ambiente. Con motivo de esta conmemoración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información sobre la relación entre la actividad económica y el medio ambiente, con base en el Módulo de Medio Ambiente de los Censos Económicos (CE) 2024.

I. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES

De acuerdo con los CE 2024, el Módulo de Medio Ambiente se aplicó a 328 078 unidades económicas. Respecto a las actividades de protección ambiental y gestión de recursos naturales, 41.5% de dichas unidades reportó que: separó residuos y desechos; 24.8% recicló o reutilizó los materiales de desecho o residuos generados y 2.0% invirtió en actividades de mejora o protección del medio ambiente.

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