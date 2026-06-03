SEMUJERES exige justicia por “noviazgo” entre profesor y alumna menor de edad

EL VALLE

Ciudad de México.- La Secretaría de las Mujeres emitió un posicionamiento en el que rechaza de manera categórica cualquier intento de normalizar o justificar relaciones entre personas adultas y menores de edad, tras darse a conocer el caso del profesor identificado como Víctor “N”, acusado de haber sostenido una relación con una alumna de 14 años.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el hombre de aproximadamente 50 años, habría reconocido públicamente que mantenía una relación que describió como “noviazgo” con la menor de edad, situación que la dependencia calificó como una grave vulneración a los derechos de la adolescente.

El comunicado señala, además, que el docente fue detenido en su momento, sin embargo, posteriormente obtuvo su libertad mediante resoluciones judiciales que, según la Secretaría de las Mujeres, habrían sido emitidas sin aplicar perspectiva de género ni enfoque de protección integral a la niñez.

La dependencia subrayó que este tipo de relaciones no pueden ser interpretadas bajo parámetros de igualdad o consentimiento libre, como ocurre entre personas adultas, debido a la asimetría de poder, edad y condiciones de desarrollo, lo que coloca a niñas, niños y adolescentes en una situación de especial vulnerabilidad.

En su posicionamiento, la Secretaría condenó los hechos y rechazó cualquier forma de normalización o justificación de relaciones entre adultos y menores de edad, al tiempo que hizo un llamado enérgico a las autoridades de procuración e impartición de justicia para que sus resoluciones se apeguen al principio del interés superior de la niñez.

Asimismo, exhortó a que los procesos judiciales relacionados con posibles delitos contra menores de edad se conduzcan con perspectiva de género, protección integral y garantía de acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

La dependencia expresó su confianza en que las autoridades competentes sancionarán al presunto responsable y garantizarán justicia integral para la menor involucrada.

Finalmente, la Secretaría de las Mujeres reiteró su compromiso de acompañar todas las acciones encaminadas a proteger la seguridad, dignidad y derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.