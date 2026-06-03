Mantiene Servicio de Limpia acciones permanentes para erradicar puntos de disposición irregular de residuos

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Las labores contribuyen a prevenir focos de contaminación y fortalecer la limpieza urbana en San Pedro Cholula

2 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el objetivo de mantener espacios públicos limpios, prevenir la contaminación y mejorar la imagen urbana del municipio, el Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula continúa implementando acciones permanentes para la atención y erradicación de puntos de disposición irregular de residuos sólidos urbanos.

Como parte de estas labores, las cuadrillas del organismo realizaron trabajos de limpieza y saneamiento en diversos puntos identificados como focos recurrentes de acumulación de basura, retirando residuos sólidos urbanos y reforzando las acciones de monitoreo para evitar su reincidencia.

Los puntos atendidos fueron la Calzada Guadalupe esquina con 8 Poniente y la 9 Oriente esquina con 2 Sur. Actualmente, el Organismo Operador del Servicio de Limpia tiene identificados 38 puntos rojos dentro del municipio, los cuales reciben atención permanente mediante recorridos, monitoreo y jornadas de limpieza que se realizan de manera diaria o, en algunos casos, al menos dos veces por semana.

Estas acciones contribuyen a mejorar la imagen urbana, prevenir focos de contaminación y reducir riesgos sanitarios. En ese sentido, el organismo hace un llamado a la ciudadanía para evitar depositar residuos en lugares no autorizados y hacer uso adecuado de los servicios de recolección, sumándose al esfuerzo por mantener espacios públicos limpios, seguros y en mejores condiciones para todas y todos.