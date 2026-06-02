Ariadna Ayala fortalece prevención con el Plan Castor 2026 en Atlixco

Desde Puebla

Como parte de su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias atlixquenses, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio el banderazo de inicio al Plan Castor 2026, una estrategia preventiva coordinada por la Dirección de Protección Civil para atender el arbolado urbano que representa riesgos durante la temporada de lluvias y fuertes vientos.

Durante su mensaje, Ariadna Ayala destacó que estas acciones, al igual que las faenas comunitarias, representan un acto de responsabilidad compartida para mantener los espacios públicos en óptimas condiciones y, sobre todo, garantizar la seguridad de la población. Asimismo, agradeció la participación y el respaldo de la ciudadanía, al señalar que el Plan Castor es fundamental para conservar un Atlixco seguro, ordenado y atractivo.

Ariadna Ayala resaltó que estas labores forman parte de una estrategia integral de prevención que también contempla el fortalecimiento de las capacidades operativas de Protección Civil y Bomberos, mediante la entrega de uniformes y equipo especializado para brindar una mejor atención a la ciudadanía.

El programa contempla la realización de estudios técnicos y trabajos de poda preventiva para evitar accidentes ocasionados por la caída de ramas o el colapso de árboles en mal estado. Para este año se prevé la atención de 100 ejemplares, de los cuales 85 recibirán mantenimiento y 15 serán retirados debido a su condición fitosanitaria o al riesgo que representan para la población.