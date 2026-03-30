El colmo: Roban a Raymix durante el PetroFest 2026 en Venustiano Carranza

Abelardo Domínguez

El cantante de electrocumbia Raymix denunció el robo de diversas pertenencias y dinero al interior de su camerino durante su presentación en el Cierre Artístico del PetroFest 2026, realizado el pasado sábado 28 de marzo en la junta auxiliar Lázaro Cárdenas, conocida como “La Uno”.

De acuerdo con el propio artista, el hurto ocurrió mientras él se encontraba en el escenario por su espectáculo, la atención del público y del personal de seguridad estaba centrada en el show.

Entre los objetos sustraídos se encuentran una chamarra blanca, unos tenis, así como la chamarra y el dinero correspondiente a los honorarios de uno de los integrantes de su equipo de trabajo.

“En 10 años de mi carrera nunca nos había pasado esto; se metieron a mi camerino y se robaron cosas cuando yo estaba dando mi show. Lo que más nos dolió fue que también le robaron el dinero de su trabajo a uno de nuestros proveedores”, expresó el intérprete.

Hasta el momento, el gobierno de Venustiano Carranza no emite un posicionamiento oficial respecto a la denuncia del cantante tras su presentación en el festival.

El hecho ha generado diversas reacciones entre asistentes y seguidores del artista, quienes han solicitado mayor seguridad en eventos masivos para evitar este tipo de incidentes donde la delincuencia está cada día en aumento.