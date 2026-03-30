Delegado de Bienestar se encoje de hombros ante robo de recursos federales en escuela primaria

Abelardo Domínguez
Hermilo Gómez Castillo, delegado regional de los programas de Bienestar en Huauchinango, optó por el deslinde y la indiferencia ante la crisis en la escuela Carlos I. Betancourt.
Trasfondo: el presunto robo de 300 mil pesos del programa “La Escuela es Nuestra”.
Con una postura que raya en la negligencia, el funcionario se limitó a declarar que es un asunto que “están tratando con el comité”, admitió que desconoce si existe una denuncia formal.
Así de frágil y decorativo resulta el papel de este “flamante” servidor público frente a la evaporación de recursos federales a la educación.
Su única respuesta ante el reclamo social es el inmovilismo: “¡Hay que esperar, hay que esperar!”.
Mientras tanto, el dinero no aparece y la rendición de cuentas brilla por su ausencia.
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