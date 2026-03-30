Delegado de Bienestar se encoje de hombros ante robo de recursos federales en escuela primaria

Abelardo Domínguez

​Hermilo Gómez Castillo, delegado regional de los programas de Bienestar en Huauchinango, optó por el deslinde y la indiferencia ante la crisis en la escuela Carlos I. Betancourt.

Trasfondo: el presunto robo de 300 mil pesos del programa “La Escuela es Nuestra”.

​Con una postura que raya en la negligencia, el funcionario se limitó a declarar que es un asunto que “están tratando con el comité”, admitió que desconoce si existe una denuncia formal.

Así de frágil y decorativo resulta el papel de este “flamante” servidor público frente a la evaporación de recursos federales a la educación.

​Su única respuesta ante el reclamo social es el inmovilismo: “¡Hay que esperar, hay que esperar!”.

Mientras tanto, el dinero no aparece y la rendición de cuentas brilla por su ausencia.