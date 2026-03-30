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Balacera habría dejado al menos tres muertos en Felipe Ángeles

By Roberto Desachy / 30 marzo, 2026

Desde Puebla

Esta noche se reportó balacera en la junta auxiliar de Santa Úrsula Chinconquiac, municipio Felipe Ángeles.

El saldo preliminar es de al menos 3 muertos y tres heridos.

Pobladores reportan nula presencia de policía municipal y ambulancias.

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