Balacera habría dejado al menos tres muertos en Felipe Ángeles

Desde Puebla
Esta noche se reportó balacera en la junta auxiliar de Santa Úrsula Chinconquiac, municipio Felipe Ángeles.
El saldo preliminar es de al menos 3 muertos y tres heridos.
Pobladores reportan nula presencia de policía municipal y ambulancias.
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