Avanza proyecto de hospital en San Pedro Cholula gracias al trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno

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Con el objetivo de fortalecer las condiciones en el ámbito de la salud, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con el bienestar de las y los cholultecas mediante acciones y gestiones que impulsen el acceso a servicios médicos de calidad.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa reconoció y agradeció al gobernador del estado, Alejandro Armenta, por considerar como proyecto prioritario la construcción de un hospital para la región de Cholula, destacando su apertura y disposición para escuchar las peticiones y gestiones realizadas por este municipio.

De igual forma, se reconoció el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya visión fortalece la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, permitiendo consolidar acciones conjuntas en favor del bienestar social.

La construcción del hospital en San Pedro Cholula representa una necesidad apremiante para la región y un paso significativo para garantizar servicios de salud dignos, oportunos y de calidad para la población.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de mantener un trabajo permanente, cercano y de puertas abiertas, que permita seguir impulsando iniciativas en beneficio de la salud y la calidad de vida de todas y todos.