Avanza proyecto de hospital en San Pedro Cholula gracias al trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno

Staff/RG
Con el objetivo de fortalecer las condiciones en el ámbito de la salud, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con el bienestar de las y los cholultecas mediante acciones y gestiones que impulsen el acceso a servicios médicos de calidad.
A través de sus redes sociales, la alcaldesa reconoció y agradeció al gobernador del estado, Alejandro Armenta, por considerar como proyecto prioritario la construcción de un hospital para la región de Cholula, destacando su apertura y disposición para escuchar las peticiones y gestiones realizadas por este municipio.
De igual forma, se reconoció el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya visión fortalece la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, permitiendo consolidar acciones conjuntas en favor del bienestar social.
La construcción del hospital en San Pedro Cholula representa una necesidad apremiante para la región y un paso significativo para garantizar servicios de salud dignos, oportunos y de calidad para la población.
El Gobierno Municipal reitera su compromiso de mantener un trabajo permanente, cercano y de puertas abiertas, que permita seguir impulsando iniciativas en beneficio de la salud y la calidad de vida de todas y todos.
You may also like
-
En plena Semana Santa, detienen en San Pedro Cholula a “Jesús Pablo” por manosear a mujer delante de su hija
-
Detenido en Atlixco con un vehículo robado
-
Bajo el liderazgo de Tonantzin Fernández, rescatan cancha de frontenis en el Deportivo Tlachtli
-
Invita a vivir la fe y tradición de Semana Santa en Atlixco
-
Fortalecen la seguridad en Amozoc con entrega de patrullas y equipo táctico a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana