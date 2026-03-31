La primavera llegó con frío y granizo a Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- Entre lluvia, granizo y aire frío, la primavera sorprendió a habitantes de Toluca con condiciones climáticas atípicas para la temporada, derivadas de la influencia del Frente Frío 42.

Durante este inicio de semana, los toluqueños sintieron los efectos de chubascos intensos acompañados de un descenso en la temperatura, lo que generó un ambiente más propio del invierno que del inicio de la primavera.

En tanto, las precipitaciones provocaron calles mojadas, tráfico lento y complicaciones en la movilidad en distintos puntos de la capital mexiquense, entre las vialidades con mayor afectación estuvo Paseo Tollocan en la que se registró la volcadura de dos vehículos, lo que colapsó la zona.

De acuerdo con reportes meteorológicos, la masa de aire polar asociada a este sistema frontal, en interacción con humedad y condiciones de inestabilidad en el centro del país, favoreció la formación de lluvias, caída de granizo y rachas de viento.

El cielo nublado y el ambiente fresco predominaron durante la jornada, lo que obligó a la población a utilizar paraguas y ropa abrigadora, en contraste con el clima cálido que suele caracterizar esta época del año.

Especialistas prevén que, aunque las temperaturas diurnas podrían incrementarse gradualmente en los próximos días, las mañanas y noches continuarán siendo frías, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante estos cambios bruscos.Así, la primavera inició en Toluca con un giro inesperado, recordando que el clima en la región puede ser tan variable como impredecible.