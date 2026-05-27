Presenta UAEMéx Anteproyecto de Reforma a Legislación Universitaria

EL VALLE

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Tras un minucioso y amplio proceso consulta y recopilación de opiniones de toda la comunidad estudiantil, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó el Anteproyecto de Reforma a la ley universitaria. En la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, en la que se presentó el Sistema para Consulta y Opinión del Anteproyecto de la Reforma a la ley auriverde, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que este ejercicio es inédito en la historia universitaria y coloca a la comunidad auriverde en el centro de la toma de decisiones.

Explicó que dicha propuesta pretende actualizar el andamiaje jurídico de la UAEMéx y con ello, atender las principales demandas de la comunidad auriverde. Detalló que el anteproyecto está conformado por siete títulos y 189 artículos, con los que se pretende consolidar una universidad más democrática, incluyente, regional y con perspectiva de retribución social.

Los ejes de la propuesta se enfocan en la representación universitaria, mediante la incorporación con voz y voto de todos los centros universitarios y unidades académicas profesionales al Consejo Universitario; el fortalecimiento académico, orientado a impulsar una institución innovadora, interdisciplinaria y comprometida con la excelencia educativa bajo el modelo de Ciencia Abierta; así como la retribución social, al reconocer que el conocimiento debe responder a las necesidades de la población.

Asimismo, contempla la creación de un modelo administrativo regional desconcentrado; el reconocimiento de derechos vinculados con la inclusión, la igualdad sustantiva, la salud mental, la remuneración laboral igualitaria y la libertad sindical; además de la integración del Sistema de Ética y Justicia Universitaria.

En tanto, la Consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, detalló que este sistema fue diseñado para difundir el Anteproyecto y recabar las opiniones de la comunidad universitaria, con el propósito de enriquecer y fortalecer su contenido.Subrayó que este proceso, sustentado en el artículo segundo de la Ley General de Educación Superior, permitirá sentar las bases de un marco jurídico más sólido y actualizado, capaz de consolidar a la UAEMéx como un espacio de libertad intelectual, inclusión, fortalecimiento académico e igualdad sustantiva.

Finalmente, invitó a la comunidad auriverde a participar en la consulta y revisar el Anteproyecto de Reforma a la Ley de la UAEMéx, a través del portal oficial:https://cj.uaemex.mx/consultauniversitaria/, disponible a partir del 27 de mayo hasta el 10 de junio.