Ariadna Ayala impulsa curso infantil de primavera en bibliotecas de Atlixco

Staff/RG
La presidenta Ariadna Ayala, invita a niñas y niños de Atlixco a participar en el curso “En Primavera la Biblioteca te Espera 2026”, una propuesta que fomenta el aprendizaje de forma divertida durante las vacaciones.
El curso se realizará del 6 al 10 de abril en la Biblioteca “Presidente Juárez”, con actividades dirigidas a menores de 8 a 13 años, en dos turnos:
🕘 09:00 a 12:00 hrs
🕒 15:00 a 18:00 hrs
Como parte del impulso de Ariadna Ayala, esta iniciativa también llegará a otras bibliotecas del municipio:
* Metepec: 6 al 10 de abril, 10:00 a 13:00 hrs
* San Pedro Benito Juárez: 6, 8 y 10 de abril, 16:00 a 18:30 hrs
* Santo Domingo Atoyatempan: 6 al 10 de abril, 11:00 a 14:00 hrs
Para más información: 📞 244 445 18 04
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