Recibe Altosano-Granjas Carroll distintivo ESR® durante 20 años ininterrumpidos

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CEMEFI hace el reconocimiento a la empresa porcícola líder en producción sustentable

30 de marzo 2026.- Durante 20 años ininterrumpidos Altosano-Granjas Carroll ha obtenido el Distintivo ESR® como Empresa Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano de Filantropía A. C. (CEMEFI) al acreditar su compromiso con la responsabilidad social empresarial y haber documentado el cumplimiento de los indicadores establecidos para los criterios relativos a los temas de medio ambiente, social, gobernanza y contexto global.

El Centro Mexicano para la Filantropía informó a Altosano de la obtención, en este 2026, del refrendo del Distintivo ESR® el cual mantendrá hasta el 25 de febrero del 2027, con base en los lineamientos establecidos en las Reglas para el uso de la Marca ESR Empresa Socialmente Responsable.

Cabe hacer mención que, desde el 2023, el nuevo modelo para obtener el Distintivo como Empresa Socialmente Responsable ha evolucionado cada año para adaptarse al mundo actual, el cual exige a las empresas un mayor compromiso económico, social y ambiental.

Por ello, el Centro Mexicano de Filantropía ha requerido del compromiso y responsabilidad particular de mantener vigente este ícono de valor para nuestra marca de carne de cerdo, como una de las empresas líderes en sustentabilidad.

Altosano-Granjas Carroll mantiene su compromiso de seguir trabajando por un mundo más sostenible, porque nos caracterizamos por la innovación constante y la adopción de tecnología de punta en nuestros procesos, buscando optimizar la producción y cuidado del medio ambiente, además de impulsar el desarrollo social y comunitario….