Grupo Cañaveral de Humberto Pabón lidera el chart popular de Monitor Latino México con su sencillo “Lágrimas de escarcha” a dueto con Kalimba

Staff/RG

Grupo Cañaveral, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia, se apodera del #1 del chart popular de Monitor Latino en México con su sencillo “Lágrimas de Escarcha”, a dueto con Kalimba.

La unión de la energía vibrante de Grupo Cañaveral y la versatilidad vocal de Kalimba ha resultado en una combinación explosiva. El sencillo logra un equilibrio perfecto entre el sentimiento de la letra y el ritmo contagioso que invita a bailar desde el primer segundo.

“Lágrimas de Escarcha” no es solo un éxito más en la trayectoria de la agrupación; es una pieza fundamental de su más reciente material discográfico titulado “Tributo a una leyenda: Humberto Pabón”.

Este álbum nace como un homenaje al líder del grupo, Don Humberto Pabón, cuya dirección y estilo definieron el sonido de la cumbia en México y Latinoamérica. Con esta producción, Grupo Cañaveral reafirma su vigencia al refrescar clásicos e integrar colaboraciones de alto nivel, demostrando que el legado de Don Humberto sigue más vivo que nunca.

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