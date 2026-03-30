Nuevo estilo de gobernar en Puebla privilegia cercanía, territorio y diálogo directo: Armenta

• Cambia formato “las mañaneras” para mayor contacto directo con los representantes de los medios de comunicación.

Desde Puebla

Puebla, Pue.— El gobierno encabezado por Alejandro Armenta perfila un nuevo estilo de gobernar y comunicar basado en una premisa central: el poder debe estar al servicio de la gente y no por encima de ella. En su discurso, el mandatario plantea una ruptura con las viejas prácticas del poder y define una nueva ética pública en la que gobernar significa asumir una responsabilidad profundamente humana, con el pueblo en el centro de las decisiones, bajo criterios de austeridad, rendición de cuentas y sentido social.

Esa visión se traduce en una administración que busca dejar atrás el derroche, los privilegios y la distancia burocrática para dar paso a una gestión cercana, territorial y orientada al bienestar colectivo.

Con un cambio en el formato de las mañaneras y encuentros con los diferentes sectores sociales para discutir y enriquecer los proyectos para Puebla, este modelo político y comunicativo no se limita a la exposición de resultados; también apuesta por una forma distinta de relación con la sociedad.

La administración estatal perfila una comunicación más directa, menos centralizada y más arraigada en las regiones, con encuentros presenciales con medios de comunicación en distintos puntos del estado, a fin de escuchar de primera mano las problemáticas locales, explicar avances de gobierno y construir una narrativa pública con mayor proximidad territorial.

A ello se suman mesas de trabajo con todos los sectores sociales, económicos y productivos para revisar, analizar y enriquecer los diferentes proyectos estratégicos para Puebla, en un esquema donde el gobierno no solo informa, sino que dialoga, consulta y articula.

El discurso del gobernador refuerza esta lógica al insistir en que el desarrollo debe llegar a todas las comunidades, regiones, municipios y juntas auxiliares, y no concentrarse en unos cuantos espacios.

De ahí que uno de los rasgos más visibles de este nuevo estilo de gobierno sea su vocación territorial: presencia en el estado, atención regional, coordinación con municipios y contacto permanente con la ciudadanía.

También destaca una visión participativa, visible en el impulso a mecanismos donde las comunidades deciden prioridades, supervisan obras y se involucran en la ejecución de acciones públicas, como parte de una gobernanza más abierta y con corresponsabilidad social.

Otro componente clave es la construcción de acuerdos. Se busca combinar autoridad con diálogo, planeación con escucha y acción gubernamental con participación social.

En esa ruta, las mesas de trabajo con sectores empresariales, sociales, comunitarios, académicos y municipales representan una señal de apertura para convertir los proyectos públicos en procesos más compartidos, con mayor respaldo social y mejor lectura de las necesidades regionales.

Se trata, en los hechos, de una administración que intenta gobernar menos desde el escritorio y más desde el territorio, menos desde la unilateralidad y más desde la interlocución.