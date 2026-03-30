Prepara Sony Pictures serie sobre caso Jeffrey Epstein

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Sony Pictures Television prepara una nueva miniserie de ficción sobre el caso de Jeffrey Epstein, con Laura Dern como protagonista, según informó Variety.

El proyecto se basa en el libro “Perversión de la Justicia: La Historia de Jeffrey Epstein”, escrito por la periodista Julie K. Brown, cuya investigación fue clave para reabrir el caso y exponer los acuerdos judiciales que protegieron al magnate durante años.

La serie narrará el trabajo de Brown, interpretada por Laura Dern, y su indagatoria que durante años permitió identificar a decenas de víctimas, impulsar testimonios públicos y contribuir al arresto de Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

El guion estará a cargo de Sharon Hoffman, quien también fungirá como productora ejecutiva y co-showrunner junto a Eileen Myers.

Dern participará además como productora ejecutiva, mientras que Adam McKay y Kevin Messick se suman al proyecto a través de su compañía Hyperobject Industries.

De concretarse, la producción marcaría la primera serie de ficción centrada en el caso Epstein, un tema que hasta ahora ha sido abordado principalmente en documentales y series de no ficción sobre la red de tráfico sexual que involucró a figuras influyentes a nivel global.

El proyecto se inscribe en la línea reciente de trabajos de McKay, conocido por abordar temas políticos y sociales en producciones como The Big Short y Don’t Look Up, así como la serie Succession.

Por su parte, Dern continúa consolidando su carrera como una de las actrices más reconocidas de su generación, con premios Emmy y un Óscar por Marriage Story, además de participaciones en franquicias como Jurassic Park.

Aunque la miniserie aún no cuenta con plataforma confirmada, el interés del mercado sugiere que podría concretarse próximamente como uno de los proyectos televisivos más relevantes en torno a uno de los casos más polémicos de las últimas décadas.