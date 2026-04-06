Asesinaron a “el flaco” en pleno centro de Venustiano Carranza

Desde Puebla

La Libertad-Venustiano Carranza-

Con un saldo violento y lamentable cierra la Semana Santa el municipio de Venustiano Carranza, luego de que la tarde de este domingo se registrara un asesinato a balazos en pleno centro de la comunidad de La Libertad.

La víctima fue identificada como Félix Flores Reyes, conocido como “El Flaco”, de 65 años de edad.

Falla Operativo de Semana Santa y Atentan contra Libertad de Expresión.

Lo que generó mayor indignación fue la nula actuación y omisión de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno presentes. Elementos de la Marina, Guardia Nacional, policías estatal y municipal incumplieron con su precepto fundamental: garantizar la seguridad e integridad física.

Durante el levantamiento del cuerpo, el reportero Miguel Mendoza, quien cumplía con su labor informativa, fue obstaculizado e intimidado por familiares de la víctima, quienes se atribuyeron la propiedad de la vía pública para impedir la toma de imágenes y videos.

A pesar de que la ley faculta al periodismo para registrar hechos noticiosos —siempre y cuando no se interfiera con el trabajo ministerial ni se rebase el área de acordonamiento pericial—, los uniformados no intervinieron ante la amenaza de cuatro personas que intentaron agredir al periodista y le exigieron dejar de grabar.