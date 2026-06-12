El actor mexicano Alfonso Herrera da voz en español a El Gato para “El gato con sombrero”

Primera película animada en larga duración de Warner Bros. Pictures Animation.

Dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivimoja.

Por Mino D’Blanc

El talentoso y reconocido actor mexicano Alfonso Herrera logra en su prolífica carrera un nuevo trabajo internacional al ser el histrión que da voz en español para Latinoamérica al personaje protagónico El Gato, de la película “El gato con sombrero” y que se entrenará en el mes de noviembre del presente año.-Producción y dirección de “El gato con sombrero”:

La producción es de Warner Bros. Pictures Animation y la dirección es de Alessandro Carloni y Erica Rivimoja.

-Premisas de la cinta:

Marca un momento histórico para el emblemático estudio productor al ser la primera película animada en larga duración.

-Alfonso Herrera y sus trabajos como actor de voz y de doblaje:

La participación del artista al frente del doblaje latinoamericano representa una nueva muestra de la confianza que los principales estudios internacionales le han dado para encabezar actoralmente producciones dirigidas a audiencias globales.

En los últimos años ha consolidado una trayectoria intachable que transita con naturalidad entre el cine, la televisión, las plataformas de streaming y la animación. En el terreno de actor de voz y de doblaje ha puesto su talento a personajes como Ted Wiggins en “El Lórax: en busca de la trúfula perdida”, La Garza Gris en “El niño y la garza” y Fox McCloud en “Super Mario Galaxy: la película”, sumando ahora a uno de los personajes más icónicos de la literatura infantil que es El Gato, creado por Dr. Seuss.

-El Gato: personaje al que le da voz en “El gato con sombrero”:

En esta nueva aventura, El Gato enfrenta la misión más importante de su carrera dentro del Instituto para la Institución de la Imaginación y la Inspiración: ayudar a Gabby y Sebastián, dos hermanos que atraviesan el complejo proceso de adaptarse a una nueva ciudad. Sin embargo, fiel a su personalidad irreverente, optimista y caótica, el personaje convertirá esta tarea en una experiencia extraordinaria donde la imaginación no tiene límites.

-Palabras de Alfonso Herrera sobre su personaje El Gato:

“Algunos personajes los interpretas, pero otros te sacan a jugar. “El Gato con Sombrero” es de esos que desatan la imaginación. Estoy encantado de colaborar con Warner Bros. México para traerle a nuevas generaciones un personaje que nos recuerda la alegría de la niñez”.

-Ùltimos trabajos internacionales de Alfonso Herrera:

La incorporación del histrión mexicano a este proyecto llega en un momento especialmente relevante de su carrera internacional. Esta semana se estrena la serie documental “Encuentros sin fronteras” para Disney+. Retoma su participación como la voz de Baki Hanma en la segunda parte de “Baki-Dou: El samurái invencible” para Netflix y protagonizará la película “La Captura” que estrenará en verano. Paralelamente, está desarrollando nuevas producciones bajo su reciente acuerdo con Sony Pictures Television, anunciado este año durante “LA Screenings LATAM”. Este conjunto de proyectos confirma el alcance internacional que ha construido en los últimos años, consolidándose como uno de los actores mexicanos con mayor presencia en producciones globales y en algunas de las compañías más relevantes de la industria audiovisual contemporánea.