“Pa’ Lo Bonito”, el nuevo sencillo de Lenny Tavárez se posiciona como una de las canciones más exitosas del año

Debuta en el Billboard Tropical Airplay Chart de Estados Unidos en el lugar número 13

Por Mino D’Blanc.

“Pa’ Lo Bonito” es el sencillo de Lenny Tavárez con el que incursiona dentro del género de la música tropical y que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Fue producido por el legendario Sergio George. Representa un nuevo capítulo en la evolución artística del exitoso cantante y compositor puertorriqueño. La canción combina la esencia romántica y urbana que ha caracterizado su carrera con una propuesta salsera contemporánea, fresca y elegante, reafirmando su versatilidad como intérprete.

Con “Pa’ Lo Bonito”, Lenny Tavárez continúa ampliando su legado artístico. Basta mencionar que en esta semana la canción debutó en la posición No. 13 del Billboard Tropical Airplay Chart de Estados Unidos y se consolidó como una de las propuestas salseras de mayor impacto en la radio latina.

El debut en el Top 15 de uno de los listados más competitivos de la música tropical confirma la rápida conexión que ha generado “Pa’ Lo Bonito” entre programadores, emisoras y audiencias hispanas en la Unión Americana. Hay que recordar que el Billboard Tropical Airplay Chart mide la difusión radial de los temas tropicales en más de un centenar de estaciones latinas del país, convirtiéndose en una referencia clave para el género.

Diversos medios especializados han destacado el sencillo como una apuesta sólida dentro de la nueva ola de salsa contemporánea y como una muestra del compromiso del artista con la expansión de su propuesta musical.