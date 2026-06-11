Raúl Jiménez rompió su sequía y se estrenó como goleador en una copa del mundo 

Leonardo Guzmán Hernández

Raúl Jiménez vivió una noche inolvidable en el Estadio Azteca al marcar uno de los goles con que México derrotó 2-0 a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero mexicano fue el encargado de sellar la victoria del Tricolor con un certero remate de cabeza, consiguió así el primer gol mundialista de su carrera.

El atacante de 35 años había disputado previamente tres Copas del Mundo —Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022— sin hacerse presente en el marcador.

Después de años de espera, lesiones y momentos complicados, el llamado “Lobo de Tepeji” finalmente logró romper la sequía en el escenario más importante del futbol internacional.

La anotación tuvo, además, un significado especial para Jiménez, quien celebró mirando al cielo en un emotivo gesto dedicado a su padre.

El delantero, que en 2020 estuvo cerca de ver terminada su carrera tras una fractura de cráneo en Inglaterra, escribió un nuevo capítulo en su historia al cumplir uno de los sueños más grandes para cualquier futbolista: Marcar un gol en una Copa del Mundo con la camiseta de México.