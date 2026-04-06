Gabriela Jáquez hace historia: Primera mexicana en la final del básquetbol femenil de la NCAA

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Este domingo 5 de abril de 2026 quedará marcado en los libros de historia del deporte nacional, cuando Gabriela Jáquez, alera estelar de las UCLA Bruins, se convirtió en la primera jugadora de nacionalidad mexicana en disputar la Gran Final del torneo de la NCAA División I.

El conjunto californiano selló su pasaporte al partido por el campeonato tras superar a las Texas Longhorns con un marcador de 51–44 el pasado viernes en el Footprint Center de Phoenix, Arizona.

En un encuentro definido por la intensidad defensiva, Jáquez fue una pieza determinante para la escuadra dirigida por Cori Close. La mexicana registró una sólida actuación con 10 puntos, aportando canastas cruciales en los momentos de mayor presión y exhibiendo la garra defensiva que ha caracterizado a las Bruins durante todo este March Madness.

Con este resultado, UCLA alcanza su primera final nacional en la era moderna de la NCAA, rompiendo una sequía histórica que se remontaba a finales de la década de los setenta.

Un legado de excelencia y raíces mexicanas

Gabriela, hermana de la actual figura del Miami Heat en la NBA, Jaime Jáquez Jr., ha seguido la estela de éxito de su familia, pero construyendo un camino propio y brillante en la rama femenil.

A diferencia de otros prospectos con doble nacionalidad, Gabriela ha reafirmado con orgullo su identidad, representando ya a la Selección Mexicana Femenil en competencias internacionales. Su ascenso al estrellato universitario no es solo un logro individual, sino un catalizador de inspiración para las nuevas generaciones de basquetbolistas en México.

“Todavía nos queda un partido por ganar. Para esto vinimos todos aquí”, declaró la jugadora tras el triunfo en la semifinal. Su mentalidad ganadora y polivalencia en la duela —donde promedia 13.2 puntos y 5.4 rebotes por partido esta temporada— la han posicionado como una de las piezas más completas y confiables del circuito colegial estadounidense.

El desafío definitivo: South Carolina

El último obstáculo para Jáquez y las Bruins será la Universidad de South Carolina, el equipo sembrado número uno y amplio favorito, que llega en calidad de invicto tras eliminar a UConn en la otra llave del Final Four. El duelo por el trofeo nacional está programado para hoy a las 13:30 horas (tiempo del centro de México).

Independientemente del marcador final en la pizarra, Gabriela Jáquez ya ha asegurado su lugar en la historia dorada del deporte nacional, elevando el nombre de México a la plataforma más competitiva del baloncesto universitario a nivel mundial.