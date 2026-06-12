Sheinbaum desconoce investigación contra Esteban Villegas y Samuel García tras detención de empresario ligado a huachicol

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Durante la conferencia de prensa matutina Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República tendría que informar sobre el tema

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía que responder sobre una presunta acusación contra Esteban Villegas, gobernador de Durango, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, tras la detención de un empresario presuntamente vinculado a temas de huachicol que estaría relacionado con él.

“Son temas que tiene que contestar la Fiscalía, y no tengo yo ninguna información, no se ha dado ninguna información sobre estos temas en el Gabinete ni me han dado ninguna información relacionada con las dos personas, los dos gobernadores, no tenemos información”, señaló la mandataria nacional.

Esteban Villegas sería investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado

El pasado jueves, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que el Gabinete de Seguridad, encabezado por Sheinbaum, mantenía bajo estricta investigación a Esteban Villegas, gobernador de Durango priista. De acuerdo con lo revelado por Loret de Mola, autoridades federales y agencias de Estados Unidos indagan un presunto pacto entre el mandatario estatal y el crimen organizado para mantener la estabilidad delictiva en la región, una estrategia conocida como Pax Narca.

De acuerdo con la información disponible, fuentes de primer nivel dentro del aparato de seguridad federal señalan que las alarmas se encendieron debido a la falta de cooperación de las autoridades de Durango en los operativos federales, lo que contrastaba con el desempeño de otros gobernadores de la oposición.

La desconfianza hacia Villegas se intensificó cuando la situación de violencia en Sinaloa comenzó a impactar la seguridad nacional. De acuerdo con las investigaciones, capos de la facción de Ismael El Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa que operaban en Culiacán, encontraron refugio en el estado vecino.

“Los narcos que hacían la guerra en Culiacán se cruzaban a vivir protegidos a Durango. En concreto, los narcos que se quedaron operando la facción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García: su hijo, Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’, y Alfonso ‘Poncho’ Limón, su brazo derecho”, expuso el columnista.

Dicha movilización de objetivos prioritarios del Gobierno federal hacia territorio duranguense obstaculizó las acciones estratégicas para pacificar la región. Informes de inteligencia del gabinete de Sheinbaum apuntan a que en Durango “se atoraban los operativos, fracasaban las acciones, no se cumplían los arrestos, arrastraban los pies”, consolidando al estado como zona de resguardo para La Mayiza, en alianza con el grupo criminal Los Cabrera.

El escenario para el mandatario duranguense dio un giro internacional, luego de que el Gobierno de los Estados Unidos solicitara formalmente información sobre sus actividades a las autoridades mexicanas.

A diferencia del hermetismo y la defensa institucional mostrada en el caso del gobernador morenista de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, el gobierno de Sheinbaum optó por una postura de total apertura con las agencias estadounidenses respecto al priista, se señala.

“A diferencia de lo que hicieron en el caso del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, las autoridades mexicanas se mostraron notablemente cooperativas y diligentes con los americanos. Sobre Rocha, nada. Sobre Villegas, lo que quisieran”, expone Loret de Mola.

Fuentes policiales indicaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA cuentan con testimonios de integrantes capturados del Cártel de Sinaloa, quienes ya han detallado la red de vínculos políticos en el llamado Triángulo Dorado, que es como se conoce a la región de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Ante esto, la reactivación de procesos judiciales en el país vecino contra Villegas concretarse en el corto plazo.

Detención de Jesús Ricardo Puente

Respecto a Samuel García, el pasado 4 de junio se dio a conocer que Jesús Ricardo Puente, empresario señalado por autoridades federales como presunto integrante de la red conocida como Los Petrofactureros, fue detenido durante un operativo de la Fiscalía General de la República en Nuevo León.

El caso es relevante porque apunta a más de 40 empresas presuntamente unidas para simular operaciones en sectores energético, logístico y de transporte, lo que afecta la vigilancia del mercado de combustibles y el combate al huachicol fiscal.

De acuerdo con reportes periodísticos, Puente aparece como cliente de un despacho del padre del gobernador Samuel García. Maquiladora de Lubricantes, empresa de la que Puente es accionista y administrador único, habría pagado 15 millones 59 mil 957 pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal entre noviembre de 2021 y marzo de 2022.