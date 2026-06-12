¿Cuándo ver en vivo la alineación de planetas de junio desde México? Fecha del desfile de los astros

MILENIO

Durante el mes de junio se llevarán a cabo diversos fenómenos astronómicos importantes, comenzó con una fuerte lluvia de estrellas diurna y continuará con un desfile planetario.

¿Qué ocurre durante una alineación planetaria?

De acuerdo con el medio especializado en astronomía, Star Walk, una alineación de planetas ocurre cuando varios de ellos parecen agruparse en una línea recta en el cielo, esto visto desde la perspectiva terrestre.

En realidad, no están ordenados en el espacio, pues se ubican a lo largo de la eclíptica, la trayectoria solar, simplemente se percibe de esa manera desde nuestro punto de vista.

Este fenómeno ocurre cuando los planetas orbitan al Sol casi en el mismo plano. Durante el mes en curso se verá una “mini alineación” de tres astros fáciles de observar:

Venus: Será el objeto más brillante y servirá como guía para localizar al resto de la alineación.

Júpiter: Segundo planeta más luminoso, se localizará cerca de Venus, fácil de ver a simple vista.

Mercurio: tercer y último planeta. Será el más difícil de ver debido a que estará “muy bajo”, cerca del horizonte oeste-noroeste.

¿Se verá en México?

una observación más detallada.