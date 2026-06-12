Mundial 2026: México es líder del Grupo A tras la Jornada 1

EXCELSIOR

México derrotó a Sudáfrica y aprovechó el triunfo por la mínima de Corea del Sur ante Chequia para terminar la Jornada 1 como líder del Grupo A

Este jueves 11 de junio inició el Mundial 2026 y concluyó la actividad del Grupo A con México como líder del sector debido a la diferencia de goles; Corea del Sur, su siguiente rival, acecha el sitio del Tri en la cima, mientras que Chequia y Sudáfrica marchan al fondo.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México arrancó con el Mundial 2026 con el pie derecho y, aunque todos los antecedentes dictan que el Tri supera la Primera Ronda tras una victoria en su primer duelo, no existen boletos confirmados hacia los 16avos de Final.

Por su parte, Corea del Sur remontó ante Chequia en el partido celebrado en el Estadio Guadalajara y comparte la cima del sector junto con los dirigidos por Javier Aguirre.

Estos son los resultados en la Jornada 1 correspondiente al Grupo A:

– México 2-0 Sudáfrica.

– Corea del Sur 2-1 Chequia.

Con los 5 goles anotados en este inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estas son las posiciones de cada uno de los 4 integrantes del Grupo A:

1. México / 3 puntos, +2 (2 goles a favor y 0 goles en contra).

2. Corea del Sur / 3, +2 (2-1).

3. Chequia / 0, -1 (1-2).

Grupo A: Días, partidos, horarios y sedes de la Jornada 2

Estos serán los siguientes compromisos correspondientes a la Jornada 2 del Grupo A, fechas en donde podrían comenzar a definirse los primeros boletos hacia la siguiente ronda del Mundial 2026:

República Checa Vs Sudáfrica / jueves 18 de junio, 10:00 horas – Atlanta.

México Vs Corea del Sur / jueves 18 de junio, 19:00 horas – Guadalajara.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.