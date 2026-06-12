Video: Adulto mayor falleció por incendio en Bosques de Amalucan

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Desde Puebla

Un adulto mayor murió por el incendio de vivienda en Circuito Amalucan, ciudad de Puebla, colonia Bosques de Amalucan.

El occiso fue identificado como Jorge N.

Los primeros reportes indican que la víctima presentaba problemas para caminar y habría quedado atrapada cuando una estructura colapsó, mientras intentaba salir del inmueble.

Bomberos ya lograron sofocar el fuego.

La zona fue acordonada por elementos policiales.

Se espera el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado por las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.