Prenden nuevo sistema de iluminación arquitectónica del Palacio Municipal

– _La modernización incorpora tecnología LED de última generación que resalta la riqueza arquitectónica del edificio_

Desde Puebla

Puebla,.Pue., 12 de junio de 2026.- Se realizó la presentación y activación del nuevo sistema de iluminación arquitectónica de la fachada del Palacio Municipal, resultado de un proyecto integral de modernización que fortalece la imagen urbana del Centro Histórico y contribuye a la conservación del patrimonio arquitectónico de la capital poblana.

La intervención contempló el retiro integral del equipamiento existente y la instalación de tecnología LED de última generación, diseñada para realzar los elementos arquitectónicos del inmueble mediante distintos escenarios lumínicos. Como parte de la activación, la Secretaría de Servicios Públicos realizó el encendido de 163 proyectores LED con tecnología RGBW (rojo, verde, azul y blanco), que generan efectos visuales dinámicos y una iluminación más eficiente y versátil.

Durante el evento, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que este proyecto representa una visión innovadora de los servicios públicos, donde la tecnología se convierte en una herramienta para fortalecer la identidad urbana, promover el cuidado del patrimonio histórico y generar espacios más atractivos para residentes y visitantes, contribuyendo al desarrollo turístico y cultural de la ciudad.

La modernización del sistema de iluminación permitirá destacar la riqueza arquitectónica del Palacio Municipal durante las noches, además de ofrecer una nueva experiencia visual para quienes recorren el corazón de la ciudad. Asimismo, la tecnología instalada brinda mayor eficiencia energética y facilita la generación de distintos esquemas de iluminación para fechas conmemorativas, actividades culturales y eventos de relevancia social.