Apréndete el número para denunciar conductas indebidas de policías estatales 

Erika Méndez
El gobierno de Puebla puso a disposición una línea de denuncia contra conductas indebidas de elementos de la secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Incluso, cuentan con un abogado virtual llamado “Ernesto El Honesto”, quien acompaña y asesora a los ciudadanos víctimas de corrupción y abuso de autoridad.
El número para presentar el reporte es:
2222 40 91 02.
El objetivo es promover el correcto actuar del servicio público.
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