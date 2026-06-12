Apréndete el número para denunciar conductas indebidas de policías estatales 

Erika Méndez

El gobierno de Puebla puso a disposición una línea de denuncia contra conductas indebidas de elementos de la secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Incluso, cuentan con un abogado virtual llamado “Ernesto El Honesto”, quien acompaña y asesora a los ciudadanos víctimas de corrupción y abuso de autoridad.

El número para presentar el reporte es:

2222 40 91 02.

El objetivo es promover el correcto actuar del servicio público.