Ya se pueden consultar en Puebla las multas para placas foráneas

Erika Méndez

Las multas para automovilistas con placas foráneas y que circulan en Puebla ya se pueden consultar.

Principalmente contra aquellos que exceden los límites de velocidad, debido a que hay conductores quienes, aunque viven en territorio poblano, traen placas de otros estados.

Para consultar las infracciones, los interesados deben ingresar a la página:

fotoinfraccionf.puebla.gob.mx.