Ya se pueden consultar en Puebla las multas para placas foráneas

Erika Méndez
Las multas para automovilistas con placas foráneas y que circulan en Puebla ya se pueden consultar.
Principalmente contra aquellos que exceden los límites de velocidad, debido a que hay conductores quienes, aunque viven en territorio poblano, traen placas de otros estados.
Para consultar las infracciones, los interesados deben ingresar a la página:
fotoinfraccionf.puebla.gob.mx.
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