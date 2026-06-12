Baches afectan a colonias del norte de la ciudad de Puebla, denuncian vecinos

María Tenahua

Vecinos denuncian que las calles de la colonia Roma, al norte de la ciudad, están invadidas de baches y ocasionan que los automovilistas tengan que sortearlos, para no caer en ellos.

En esta temporada de lluvias, los hoyos en el pavimento cada vez se hacen más notorios, representan un riesgo para el automovilistas y motociclistas, quienes manejan un scooter y el peatón.

Sin embargo, el ayuntamiento de Puebla señaló que, de enero a la fecha, lleva más de 90 mil baches tapados en diferentes puntos.

Este año, se invertirán 200 millones de pesos en lmantenimiento de vialidades.