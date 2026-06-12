Aprueban informe sobre desempeño de la Auditoría Superior del estado

Desde Puebla

La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, que preside el diputado José Miguel Trujillo de Ita, aprobó el proyecto de Informe sobre la Evaluación del Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en términos del artículo 114 BIS de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

Durante su intervención, el diputado José Miguel Trujillo destacó que, con la aprobación del informe, se ejerce una de las responsabilidades más importantes que es controlar, vigilar y evaluar el desempeño de quien fiscaliza, con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas, cuidar los recursos públicos y honrar la confianza que la ciudadanía deposita en la LXII Legislatura.

El diputado consideró que el documento es producto de un trabajo riguroso, paciente y profundamente técnico, revisado y trabajado en mesas previas, donde se discutió, se precisó y se dialogó.

“Eso es lo que le da fuerza a nuestras decisiones: la inclusión, el diálogo y el consenso, no solo como lema, sino como método”, afirmó el diputado.

En su intervención, la diputada Norma Estela Pimentel destacó que, por primera vez en la evaluación de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior del Estado realizó un análisis específico sobre la incorporación de la perspectiva de género en los municipios, especialmente en los 50 que cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

No obstante, señaló la importancia de trabajar en los planes de igualdad, los presupuestos con perspectiva de género y las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ya que varios municipios no acreditan estas acciones básicas y la mayoría carece de programas en materia de género.

Por su parte, la diputada Delfina Pozos Vergara cuestionó diversas recomendaciones contenidas en el informe de fiscalización, relacionadas con el trabajo coordinado con la Federación, los montos observados y recuperados, las acciones emprendidas para solventarlos, así como la integración completa de expedientes de adjudicación.

A la sesión de la Comisión asistieron las y los diputados José Miguel Trujillo de Ita, Norma Estela Pimentel Méndez, Elisa Limon Balderrabano, Marcos Castro Martínez y Delfina Pozos Vergara.