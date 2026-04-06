Detienen a ladrón en Tenango…y resulta policía de Chiconcuautla

Abelardo Domínguez

De acuerdo con la denuncia ciudadana a este medio, los hechos fueron los siguientes:

Este sábado, en la Feria de Tenango de las Flores, perteneciente a Huauchinango, un turista dejó olvidada una bolsa tipo bandolera con dinero y credenciales en un juego de la feria.

Momentos después, un sujeto, ahora identificado como Jorge “N”, acompañado de amigos, pasó al mismo juego, vio la bolsa y se la llevó.

A pesar de que las credenciales acreditaban perfectamente la identidad del dueño, el sujeto decidió robar el dinero adentro de la bolsa y deshacerse de ella.

Sin embargo, con lo que no contaba es que sería encontrado momentos más tarde gracias a la descripción que brindaron los dueños del juego, quienes de manera honesta no tomaron la bolsa y ayudaron a identificar al responsable.

Ubicado, el sujeto se puso nervioso y, aunque al inicio aseguraba que no tomó nada, se echó de cabeza al cambiar erráticamente su versión de los hechos, además de que en su bolsillo llevaba los billetes.

Finalmente, el sujeto fue detenido por los agraviados y entregado a la policía