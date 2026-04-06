¡No podemos seguir siendo indiferentes!: León XIV

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Concluyó la Semana Mayor y el mundo sigue con graves crisis

“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas. Indiferentes a las consecuencias de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes a las repercusiones económicas y sociales que producen, y que todos sufrimos”. Desde el balcón central de la Basílica Vaticana, León XIV pronuncia el tradicional mensaje Urbi et Orbi de Pascua a la Ciudad y al mundo, implorando a Dios «que conceda su paz a un mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia». Luego, el Papa León XIV invita a todos —fieles y no creyentes— a unirse a él en la Vigilia de Oración por la Paz que se celebrará en la Basílica Vaticana el próximo sábado 11 de abril. Antes pide que en esta fiesta, se abandone “todo deseo de contienda, dominación y poder, y “pidamos que conceda su paz a un mundo asolado por la guerra y marcado por el odio y la indiferencia que nos hacen sentir impotentes ante el mal”.

Ante unas 50 mil personas que este Domingo de Pascua llenaron a la Plaza de San Pedro y 10 mil más que estuvieron en las afueras del Vaticano, el papa León XIV enfatiza: ¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro! y hace un llamado a la «conversión» a la paz. Explica que el evento del sábado próximo, “da continuidad al que tuvo lugar el 11 de octubre de 2025, cuando el Pontífice presidió un momento de oración y reflexión por la paz en la Plaza, y prosigue: La vigilia del sábado es también una oportunidad para no bajar la guardia y no caer víctimas de la «globalización de la indiferencia» denunciada constantemente por el Papa Francisco, quien hace exactamente un año, «desde esta logia», recuerda, «dirigió sus últimas palabras al mundo, recordándonos: “¡Cuánto deseo de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo!”» León XIV afirma: ¡No podemos seguir siendo indiferentes!¡Y no podemos resignarnos al mal!»… “abandonemos todo deseo de contienda, dominación y poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo asolado por la guerra y marcado por el odio y la indiferencia que nos hacen sentir impotentes ante el mal”… Hasta aquí parte del mensaje del pontífice León XIV… No me queda más que recordar las palabras de un maestro, antes de empezar la primera lección: jóvenes, pongan mucha atención y escuchen, no solo oigan, escuchen, he dicho…Así que el quiera escuchar…que escuche y adelante… tan, tan…

Más adelante tornaremos a lo cotidiano, sobre los acontecimientos en el mundo mundial: guerras, bombarderos, viajes a la luna, llamados a los países de parte de la ONU para que detengan la violencia en sus respectivos territorios, elecciones, etc, etc. Mientras todo ello ocurre, incluyendo México, ya no es novedad, es más que cotidiano, aquí amplio sector de la sociedad, el pueblo, o como usted quiera llamarle, particularmente el sector estudiantil tendrá una semana de vacaciones, olvidando la inflación el incremento en la gasolina, productos de la canasta básica y… mejor le paro y les deseo: Feliz Semana de Pascua… hasta la próxima…D.M…