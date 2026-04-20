Pepe Chedraui se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial en el DGERI

– _Trabajan en una agenda común para el desarrollo económico y la gobernabilidad en la capital_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 20 de abril de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre diferentes sectores de la capital poblana para seguir impulsando agendas en común a favor de las y los poblanos el presidente municipal, Pepe Chedraui, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en las instalaciones del DGERI.

En este marco, se definieron mecanismos de colaboración, así como estrategias para mantener la comunicación y una coordinación efectiva entre el Gobierno de la Ciudad y el sector empresarial, para dar seguimiento y respuesta a diferentes temas.

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentó el esquema 360 y demás acciones a favor de el orden y la paz en la capital poblana, así como acciones en materia de normatividad y del sector empresarial.

Durante este encuentro, se contó con la participación Franco Rodríguez Álvarez, secretario General de Gobierno; Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo; coronel Félix Pallares Miranda, secretario de Seguridad Ciudadana; de Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente del CCE Puebla; Beatriz Camacho Ruíz, presidenta de COPARMEX, y vicepresidenta del CCE Puebla, entre otros.