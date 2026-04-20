Una canadiense muere y varios turistas resultan heridos en un tiroteo en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán

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Un tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de las famosas pirámides prehispánicas de Teotihuacán, al norte de Ciudad de México, dejó al menos una turista canadiense muerta y varios heridos, informaron las autoridades federales.

El Gabinete de Seguridad informó en un comunicado que, según las primeras investigaciones, un hombre realizó disparos en el sitio turístico y después “se privó de la vida”.

“Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica”, añadía la nota.

La emergencia fue atendida por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado de México, que aseguraron en el lugar un arma de fuego, cartuchos y un arma blanca.

Según informó el Gabinete de Seguridad de México más tarde, 13 personas de diferentes nacionalidades resultaron lesionadas y precisaron atención sanitaria. Se trata de 6 ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un ruso y un canadiense.

Según el sistema sanitario IMSS Bienestar, siete personas fueron ingresadas a un hospital cercano para ser atendidas por diversas lesiones: “Cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad”, decía un comunicado en X.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias para las víctimas e informó que se ha abierto una investigación. “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió en X.