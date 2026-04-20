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Sheinbaum lamenta agresión en Teotihuacán; instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo

By Redaccion1 / 20 abril, 2026

LA JORNADA

Ciudad de México. Tras el incidente armado que se registró este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al gabinete de seguridad “investigar a fondo” los hechos y confirmó que su gobierno está en contacto con la embajada de Canadá en México —esto debido a que se ha reportado que las dos víctimas mortales son ciudadanos canadienses.

A través de redes sociales, la mandataria federal lamentó este evento trágico y adelantó que funcionarios de las Secretarías de Cultura y Gobernación se dirigen a la zona.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales.

“Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”.

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