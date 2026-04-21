PAN acusa intento de “colonizar” el INE en proceso de selección de consejeros

Jorge Barrientos

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, denunció que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca “colonizar” al Instituto Nacional Electoral (INE) mediante un proceso de selección de consejeros que, aseguró, está sesgado para favorecer a perfiles afines a la llamada Cuarta Transformación.

La legisladora señaló que el procedimiento que se desarrolla en la Cámara de Diputados presenta irregularidades, ya que —afirmó— varios de los aspirantes que avanzaron a la etapa final mantienen vínculos con Morena o sus partidos aliados, lo que pone en entredicho la imparcialidad y objetividad que deben regir al órgano electoral.

Huerta Villegas advirtió que existe una intención clara de imponer perfiles “alineados” con el proyecto político del gobierno federal, con el objetivo de influir en decisiones clave del Consejo General del INE.

“Nos parece que lo que está haciendo Morena es colonizar el INE, es otra de las instancias que prácticamente le falta colonizar. Estos espacios de los tres consejeros son importantísimos, porque en sus manos estará la determinación de multas y la interpretación de criterios para las próximas elecciones”, declaró.

La diputada panista sostuvo que su partido dará la batalla para evitar la designación de perfiles con afinidad política, y exigió que los nuevos consejeros sean elegidos con base en su preparación académica, experiencia y trayectoria profesional, y no por cuotas partidistas.

Finalmente, subrayó que lo que está en juego es la autonomía del órgano electoral y la confianza en los procesos democráticos del país.