Tonantzin Fernández impulsa más Tiendas del Bienestar en San Pedro Cholula

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Anuncia la apertura de nuevas sucursales para fortalecer la economía y alimentación de las familias

Como parte de la sinergia de esfuerzos y el trabajo conjunto con los órdenes de gobierno federal y estatal, encabezados por Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, respectivamente, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, continúa gestionando y concretando acciones en favor de las y los cholultecas.

Bajo esta premisa, se llevó a cabo la inauguración de la séptima Tienda del Bienestar en el municipio, en esta ocasión en la junta auxiliar de San Cosme Texintla, ubicada sobre la calle 5 de Mayo, en un punto estratégico detrás de la presidencia auxiliar.

Al respecto, Francisco López, presidente auxiliar, agradeció a Tonantzin Fernández por realizar las gestiones necesarias para acercar esta tienda de productos mexicanos, de calidad y a bajo costo, con el objetivo de fortalecer la nutrición y la economía de las familias de su comunidad.

Por su parte, Fernando Silva Triste, representante de Alimentación para el Bienestar, reconoció a la administración municipal por impulsar la apertura de más tiendas en distintos puntos de San Pedro Cholula, destacando que la coordinación interinstitucional ha sido clave para concretar estos espacios.

Al tomar la palabra, Tonantzin Fernández aseguró que esta Tienda del Bienestar es reflejo del compromiso de su administración para generar proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía, ya que, además de ofrecer productos mexicanos de calidad, estos se encuentran a precios accesibles, lo que impacta positivamente en la economía familiar.

Finalmente, exhortó a las y los cholultecas de San Cosme Texintla a visitar y aprovechar esta nueva sucursal, reiterando que las gestiones continuarán para que todas las juntas auxiliares cuenten con su propia Tienda del Bienestar, además de seguir acercando programas y apoyos sociales para todos los sectores de la población.