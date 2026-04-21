Guerra entre EE.UU., Israel e Irán eleva tensión y amenaza estabilidad energética mundial

EL VALLE

Estados Unidos. – A través de información dada a conocer por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se confirmó que un destructor estadounidense disparó varias rondas hacia un barco con bandera de Irán que intentaba violar su bloqueo naval, el Comando Central de EE.UU. dijo que el USS Spruance interceptó al “Touska”, con bandera iraní, mientras se dirigía hacia un puerto iraní en violación del bloqueo, detallando un hecho que fue anunciado en redes sociales más temprano ese mismo día por el presidente Donald Trump.

Es importante mencionar que, actualmente hay una tensión muy alta y cambiante, con momentos de tregua pero sin paz real, el estratégico estrecho de Ormuz (por donde pasa gran parte del petróleo mundial) ha sido cerrado y reabierto varias veces, generando crisis energética global.

EE.UU. e Irán negocian, pero todavía no hay acuerdo definitivo y existen amenazas de romper el alto el fuego.

Entre los hechos recientes, se han reportado ataques a barcos y objetivos en la región, aumentando el riesgo de una guerra más amplia.

En el Líbano, ataques relacionados con el conflicto han causado víctimas, incluso en misiones de la ONU.

Israel también ha atacado posiciones en Líbano vinculadas a Hezbolá, con cientos de muertos.

Entre las afectaciones a nivel global se encuentra que, el petróleo ha superado los 100 dólares, afectando la economía mundial, Europa podría quedarse sin combustible de aviación en semanas si sigue la guerra, existe riesgo de crisis alimentaria mundial por interrupciones en fertilizantes y comercio.

Finalmente, todavía resulta ser un conflicto muy serio y activo, con múltiples combates, ataques indirectos y negociaciones simultáneas. La región está inestable y el impacto ya es global (energía, economía, transporte), pero aún no se ha convertido en una guerra total entre grandes potencias.