Ariadna Ayala acerca jornada integral del DIF a La Trinidad Tepango en Atlixco

Staff/RG
La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció la realización de una jornada itinerante del DIF con el objetivo de acercar servicios gratuitos a las familias de la comunidad.
La actividad se llevará a cabo el miércoles 22 de abril de 2026, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en La Trinidad Tepango.
Para acceder a algunos servicios, las y los asistentes deberán presentar copia de INE, CURP, comprobante de domicilio y, en ciertos casos, acta de nacimiento.
Con estas acciones, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, fortalece la atención directa a la ciudadanía y refrenda su compromiso con el bienestar de las comunidades.
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