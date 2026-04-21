Ariadna Ayala acerca jornada integral del DIF a La Trinidad Tepango en Atlixco

Staff/RG

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció la realización de una jornada itinerante del DIF con el objetivo de acercar servicios gratuitos a las familias de la comunidad.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 22 de abril de 2026, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en La Trinidad Tepango.

Para acceder a algunos servicios, las y los asistentes deberán presentar copia de INE, CURP, comprobante de domicilio y, en ciertos casos, acta de nacimiento.

Con estas acciones, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, fortalece la atención directa a la ciudadanía y refrenda su compromiso con el bienestar de las comunidades.